2022-10-14

Doubs Nans-sous-Sainte-Anne Temps de discussion ouvert à tous sur le thême des riviêres.

Rejoignez nous avec un extrait de texte qui vous a marqué, touché en lien avec les riviêres (roman, album jeunesse, chanson, conte, article de journal…) ou avec un souvenir de riviêre qui vous est propre.

En partenariat avec la commune de Nans-Sous-Sainte-Anne, Anim à Nans et l’association Echel. Salle de convivialité 10, grande rue Nans-sous-Sainte-Anne

