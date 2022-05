Veillée de printemps : musiques traditionnelles Lanvallay, 10 mai 2022, Lanvallay.

Veillée de printemps : musiques traditionnelles Les Roger-Bontemps 8 Rue du Quai Talard Lanvallay

2022-05-10 18:15:00 – 2022-05-10 Les Roger-Bontemps 8 Rue du Quai Talard

Lanvallay Côtes d’Armor Lanvallay

Une veillée de printemps autour des musiques traditionnelles avec les musiciens et chanteurs du conservatoire et des écoles de musiques de Dinan Agglomération.

Différents groupes (duo, trio…) joueront des musiques traditionnelles de différents pays, à écouter, à danser et à chanter. Venez les écouter et pourquoi pas vous joindre à la ronde, dans le cadre chaleureux des Roger-Bontemps !

contact@lesroger-bontemps.fr

Une veillée de printemps autour des musiques traditionnelles avec les musiciens et chanteurs du conservatoire et des écoles de musiques de Dinan Agglomération.

Différents groupes (duo, trio…) joueront des musiques traditionnelles de différents pays, à écouter, à danser et à chanter. Venez les écouter et pourquoi pas vous joindre à la ronde, dans le cadre chaleureux des Roger-Bontemps !

Les Roger-Bontemps 8 Rue du Quai Talard Lanvallay

dernière mise à jour : 2022-05-02 par