Les évêques d’Île-de-France vous invitent à la 8e veillée de prière pour la vie. Elle aura lieu le mardi 31 mai prochain, fête de la Visitation, en la cathédrale Notre-Dame de Paris, de 19h30 à 22h. Nous nous confierons les uns les autres dans la prière afin de progresser dans l’accueil, le respect et le don de la vie humaine sous toutes ses formes. Sur ce chemin, nous le savons bien, chacun peut rencontrer des obstacles, des fatigues, des épreuves, ses limites, ses refus… En cette « Année sainte de la miséricorde », votre évêque priera pour ceux et celles qui ont un besoin plus spécial d’être encouragés, soutenus, apaisés, pour être davantage des serviteurs de la vie.

Entrée libre

Avec les évêques d’Île-de-France. Cathédrale Notre-Dame de Paris 6 parvis Notre-Dame – Place Jean-Paul II, 75004 Paris Paris Paris

