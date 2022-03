Veillée de prière pour la paix Sanctuaire Notre-Dame de Fatima Paris Catégorie d’évènement: Paris

**Programme** * 20h00 : Louange * 20h15 : Enseignement de Damián Sanchez sur la thématique : “Apparitions et messages de la Vierge Marie pour notre époque à la lumière des saintes écritures” * 21h00 : Exposition du Saint Sacrement et prière du chapelet (mystères douloureux) * 21h30 : Adoration méditée et chantée * 22h00 : Consécration à la Vierge Marie et Salut du Saint Sacrement Cette veillée de prière se fera en communion avec le Sacré-Cœur de Montmartre qui accueillera la statue pèlerine de Notre-Dame de Fatima, à la demande du recteur. Ce même jour, vendredi 25 mars à 17 heures, lors de la célébration pénitentielle, le pape François consacrera la Russie et l’Ukraine au Cœur Immaculé de Marie. Le même acte, le même jour, sera accompli à Fatima (Portugal) par le Cardinal Krajewski, en tant qu’envoyé du Pape. Veillée en présence de Mgr Emmanuel Tois, vicaire général. Sanctuaire Notre-Dame de Fatima 48bis boulevard Sérurier, 75019 Paris Paris Paris 19e Arrondissement Paris

