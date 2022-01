Veillée de prière et de réconciliation du doyenné Les Halles/Sébastopol en lien avec Taizé Église Saint-Nicolas des Champs Paris Catégorie d’évènement: Paris

Église Saint-Nicolas des Champs, le mercredi 3 avril 2019 à 20:00

Pour la 12ème année consécutive, le doyenné Les Halles/Sébastopol organise une grande veillée de prière en lien avec la communauté de Taizé. Cette veillée est une proposition faite à chacun de prendre un temps pour soi et de participer à une prière commune pendant le Carême. Des prêtres et trois frères de Taizé seront présents pour écouter ceux qui le souhaitent. La prière sera suivie d’une vénération de la Croix. Église Saint-Nicolas-des-Champs 254, rue Saint-Martin, 75003 Paris

Entrée libre

« Rends-nous la joie d’être sauvés » Psaume 50,14 Église Saint-Nicolas des Champs 254 rue Saint-Martin, 75003 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-04-03T20:00:00 2019-04-03T22:00:00

