Eglise Saint Merry, le lundi 11 avril à 20:00

La veillée de prière sera présidée par Mgr Antoine de Romanet, évêques aux armées, seront présents le pasteur François Clavairoly, président de la Fédération protestante de France, du père Ihor Rantsya, vicaire général de l’Eparchie Saint Volodymyr-le-Grand, et de nombreux représentants oecuméniques.

entrée libre

