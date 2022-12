Veillée de Noël Schœnau Schœnau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Schœnau

Veillée de Noël Schœnau, 18 décembre 2022, Schœnau.

12 Rue de la mairie Schœnau Bas-Rhin

2022-12-18 – 2022-12-18 Schœnau

Bas-Rhin Schœnau Organisée par les chorales conjointes de Schoenau et Saasenheim, avec la participation de la musique Union et de la chorale Shalom. Plateau au profit des jeunes en parcours vers la confirmation pour leur pèlerinage à Lourdes. Plusieurs chorales et la musique vous préparent un beau concert. +33 3 88 85 20 31 Schœnau

Lieu Schœnau Adresse 12 Rue de la mairie Schœnau Bas-Rhin Ville Schœnau Departement Bas-Rhin

Schœnau Bas-Rhin