Presnoy Presnoy Loiret, Presnoy Veillée de Noël Presnoy Presnoy Catégories d’évènement: Loiret

Presnoy

Veillée de Noël Presnoy, 24 décembre 2021, Presnoy. Veillée de Noël Presnoy

2021-12-24 – 2021-12-24

Presnoy Loiret Presnoy Véillée de Noël à l’&glise. Pass sanitaire et port du masque obligatoires. Veillée de Noël mairie@presnoy.fr +33 2 38 96 30 43 Véillée de Noël à l’&glise. Pass sanitaire et port du masque obligatoires. Mairie

Presnoy

dernière mise à jour : 2021-12-16 par OT GATINAIS SUD

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Presnoy Autres Lieu Presnoy Adresse Ville Presnoy lieuville Presnoy