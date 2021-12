VEILLEÉ DE NOËL Petit-Réderching, 17 décembre 2021, Petit-Réderching.

VEILLEÉ DE NOËL Petit-Réderching

2021-12-17 17:00:00 17:00:00 – 2021-12-17

Petit-Réderching Moselle Petit-Réderching

Marché de Noël autour de l’église ainsi que sur la place Saint-Joseph.

Les artisans, associations et commerçants locaux s’associent pour vous proposer un marché de Noël avec, au programme: une mini-ferme, des animations musicales, un marché de produits locaux, buvette et restauration sur place. Sans oublier le passage du Père-Noël.

A 17h: défilé aux lanternes autour de la calèche du Père-Noël. Départ devant la mairie.

Concerts proposés:

– 18h00: les enfants de l’école élémentaire chantent Noël,

– 19h30: Sophie Jacob et la Chorale Ruah,

– 20h30: Conceert de Noël de la Chorale Méli Mélodies.

L’association All East Rider’s et ses Pères Noël à Moto organise une collecte de jeux et jouets neufs ou d’occasion au profit des enfants hospitalisés. Venez déposer vos jouets place Saint-Joseph entre 17h et 21h.

Pass sanitaire obligatoire.

mairie.petitrederching@gmail.com

Mairie Petit-Réderching

Petit-Réderching

dernière mise à jour : 2021-12-13 par