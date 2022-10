Veillée de Noël : Le Rêve de Nicolas, 23 décembre 2022, .

Veillée de Noël : Le Rêve de Nicolas



2022-12-23 19:00:00 19:00:00 – 2022-12-23

EUR 12 12 A l’approche de Noël, les enfants rêvent de celui qui illuminera le jour tant attendu : Le Père Noël ! Au travers de cette histoire, deux lutins vous entraîneront sur le chemin de son enfance, au rythme de chansons à partager.



Un spectacle musical, féérique et interactif pour chanter et rêver en famille… en attendant le Père-Noël. Venez avec vos plus belles tenues de petits lutins :)



Théâtre musical

Cie La Petite Mélodie

Dès 2 ans

