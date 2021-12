Lille église saint-Pierre / Saint-Paul Lille, Nord veillée de Noël en ch’ti église saint-Pierre / Saint-Paul Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

veillée de Noël en ch’ti église saint-Pierre / Saint-Paul, 18 décembre 2021, Lille. veillée de Noël en ch’ti

église saint-Pierre / Saint-Paul, le samedi 18 décembre à 17:00

Veillée de noël en ch’ti. 5 artistes bénévoles de la région proposeront des textes, des contes, de la musique, des marionnettes, etc en langue régionale. Avec José Ambre, Martine Beugin, Pierre Noël, La compagnie du Reste Ici, Le théâtre Louis Richard.

participation libre – présentation du passe sanitaire obligatoire

parler Picard du Nord-pas-de-Calais. 5 artistes. Contes, chants, marionnettes, etc église saint-Pierre / Saint-Paul 23 rue du marché lille Lille Wazemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T17:00:00 2021-12-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu église saint-Pierre / Saint-Paul Adresse 23 rue du marché lille Ville Lille lieuville église saint-Pierre / Saint-Paul Lille