Veillée de Noël Elsenheim

2021-12-19 19:00:00 – 2021-12-19

Veillée de Noël interprétée par un groupe d'enfants. Les intermèdes musicaux sont assurés par la chorale d'Elsenheim/Ohnenheim. Chaque année, un nouveau thème. Les dons récoltés lors de cette veillée seront versés au profit de « SOS Village d'enfants ».

