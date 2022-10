Veillée de Noël des enfants

Veillée de Noël des enfants, 16 décembre 2022, . Veillée de Noël des enfants



2022-12-16 19:30:00 – 2022-12-16 Participez en famille à une soirée où contes, chants, musiques et danses emmèneront petits et grands dans le monde merveilleux de Noël. Les enfants du Groupe folklorique du Pays de Hanau de Bouxwiller, les élèves de l’École élémentaire et leur intervenant musical, ainsi qu’une conteuse vous feront passer une soirée inoubliable. Vendredi 16 décembre, 19h30 • Centre Culturel • gratuit dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville