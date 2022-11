Veillée de Noël à la crèche percheronne Appenai-sous-Bellême Appenai-sous-Bellême Catégories d’évènement: Appenai-sous-Bellême

Orne

Veillée de Noël à la crèche percheronne Appenai-sous-Bellême, 10 décembre 2022, Appenai-sous-Bellême. Veillée de Noël à la crèche percheronne

église Saint-Germain Appenai-sous-Bellême Orne

2022-12-10 – 2022-12-10 Appenai-sous-Bellême

Orne Appenai-sous-Bellême Veillée de Noël (musique, contes et danses) traditionnelle percheronne en l’église d’Appenai-sous-Bellême qui accueille la crèche percheronne traditionnelle Veillée de Noël (musique, contes et danses) traditionnelle percheronne en l’église d’Appenai-sous-Bellême qui accueille la crèche percheronne traditionnelle +33 6 30 65 12 54 Appenai-sous-Bellême

dernière mise à jour : 2022-11-11 par

Détails Catégories d’évènement: Appenai-sous-Bellême, Orne Autres Lieu Appenai-sous-Bellême Adresse église Saint-Germain Appenai-sous-Bellême Orne Ville Appenai-sous-Bellême lieuville Appenai-sous-Bellême Departement Orne

Appenai-sous-Bellême Appenai-sous-Bellême Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/appenai-sous-belleme/

Veillée de Noël à la crèche percheronne Appenai-sous-Bellême 2022-12-10 was last modified: by Veillée de Noël à la crèche percheronne Appenai-sous-Bellême Appenai-sous-Bellême 10 décembre 2022 Appenai-sous-Bellême église Saint-Germain Appenai-sous-Bellême Orne Orne

Appenai-sous-Bellême Orne