Veillée de Noël

Veillée de Noël, 25 décembre 2022, . Veillée de Noël



2022-12-25 17:00:00 – 2022-12-25 Dans une église éclairée aux bougies, la musique d’orgue et la lecture de textes méditatifs, permettront au public de s’évader un instant de l’agitation des fêtes de fin d’année. Dans une église éclairée aux bougies, la musique d’orgue et la lecture de textes méditatifs, permettront au public de s’évader un instant de l’agitation des fêtes de fin d’année. dernière mise à jour : 2022-10-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville