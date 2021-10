Paris Église Sainte-Anne de la Buttes-aux-Cailles Paris Veillée de Louange Église Sainte-Anne de la Buttes-aux-Cailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Veillée de Louange Église Sainte-Anne de la Buttes-aux-Cailles, 18 novembre 2021, Paris. Veillée de Louange

Église Sainte-Anne de la Buttes-aux-Cailles, le jeudi 18 novembre à 20:00

Jeudi 18 novembre 2021 de 20h00 à 22h00 [coeurnouveausainteanne@gmail.com](mailto:coeurnouveausainteanne@gmail.com) Vivre et faire vivre de la Puissance de Dieu en communauté, et en rayonner. Église Sainte-Anne de la Buttes-aux-Cailles 186 rue de Tolbiac, 75013 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T20:00:00 2021-11-18T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Sainte-Anne de la Buttes-aux-Cailles Adresse 186 rue de Tolbiac, 75013 Paris Ville Paris lieuville Église Sainte-Anne de la Buttes-aux-Cailles Paris