VEILLÉE DE L'AVENT MUSICALE 44 rue principale Eglise de l'Exaltation Hanviller Moselle

2022-12-18 14:30:00

Eglise de l’Exaltation 44 rue principale

Hanviller

Moselle Hanviller Veillée de l’Avent musicale à l’église animée par les choristes de la Communauté St Benoît.

Au programme :

Chants de Noël, pièce de musique (orgue et trompette), conte de Noël Suivi d’un moment convivial au foyer avec vente de gâteaux et café. Une collecte sera organisée pour participer au financement de la réfection de l’église. +33 3 87 96 50 37 Eglise de l’Exaltation 44 rue principale Hanviller

