Veillée de chants participatifs

Veillée de chants participatifs, 3 décembre 2022, . Veillée de chants participatifs



2022-12-03 20:00:00 – 2022-12-03 Veillée de chants participatifs Vivez une soirée comme au bon vieux temps en venant entonner des vieux chants de Noël avec les choristes des A-Muse-Voix ! Samedi 3 décembre, 20h • Centre Culturel • gratuit dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville