Veillée d’Arleuf, 11 mai 2022, .

Veillée d’Arleuf

2022-05-11 – 2022-05-11

Tous les musiciens, conteurs, raconteurs, ceux qui savent faire du feu, ceux qui savent jouer aux cartes, tous les danseurs capables de ne pas se trémousser, chanteurs et fredonneurs, tous les Arlequins et les autres, les bavards et les timides, les petits, les anciens sont conviés à la veillée d’Arleuf proposée par les Gars d’Arleuf.

