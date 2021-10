Saint-Restitut Saint-Restitut Drôme, Saint-Restitut Veillée d’antan : Soupe de gruau et jeux de société Saint-Restitut Saint-Restitut Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Restitut

Veillée d’antan : Soupe de gruau et jeux de société Saint-Restitut, 5 novembre 2021, Saint-Restitut. Veillée d’antan : Soupe de gruau et jeux de société 2021-11-05 19:00:00 19:00:00 – 2021-11-05 place du colonel Bertrand Salle polyvalente

Saint-Restitut Drôme Saint-Restitut EUR 10 10 Après avoir dégusté la soupe de gruau, passez la soirée en jouant à différents jeux, en racontant des histoires, en cassant des noix, en chantant,…

ou tout simplement en partageant un moment convivial dans la bonne humeur. crechesettraditions@orange.fr +33 6 72 79 17 47

