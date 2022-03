Veillée d’antan Saint-Restitut Saint-Restitut Catégories d’évènement: Drôme

Veillée d’antan Saint-Restitut, 11 mars 2022, Saint-Restitut. Veillée d’antan Salle polyvalente Mairie Saint-Restitut

2022-03-11 20:00:00 – 2022-03-11 Salle polyvalente Mairie

Saint-Restitut Drôme Saint-Restitut EUR 5 Veillée jeux de société. Venez casser des noix, jouer à différents jeux, amener votre ouvrage, chanter, raconter des histoires…ou tout simplement passer un bon moment. crechesettraditions@orange.fr +33 6 72 79 17 47 Salle polyvalente Mairie Saint-Restitut

