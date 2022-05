Veillée Crépusculaire Plogoff, 22 juin 2022, Plogoff.

Veillée Crépusculaire Plogoff

2022-06-22 – 2022-06-22

Plogoff Finistère

La visite nocturne du Grand Site de France, pour (re)découvrir la Pointe du Raz d’une façon plus intimiste et privilégiée.

En compagnie de notre guide, partez sur nos sentiers admirer l’un des couchers de soleil les plus à l’ouest de France.

A la tombée de la nuit, venez découvrir le ballet des phares et balises s’animant au large d’un océan qui s’assombrit.

Une expérience du bout du monde inédite et intense à partager seul ou en famille.

Plogoff

