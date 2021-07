VEILLEE CONTES Lodève, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Lodève.

VEILLEE CONTES 2021-07-03 – 2021-07-03

Lodève Hérault

Honneur aux herbes et arbres, aux contes et légendes du végétal. En passant entre autres par diverses mythologies, Patric Rochedy nous fait découvrir les contes, légendes qui nous relient depuis le plus profond des âges aux herbes qui nous entourent. Et les sorcelleries qui en découlent, potions et magies pour toutes et tous !

Contes anciens à partir de 8 ans

En lien avec l’exposition « Tisser la Nature » du Musée de Lodève

Herbes folles pour pas-sages, par Patric Rochedy

+33 4 11 95 04 80

Honneur aux herbes et arbres, aux contes et légendes du végétal. En passant entre autres par diverses mythologies, Patric Rochedy nous fait découvrir les contes, légendes qui nous relient depuis le plus profond des âges aux herbes qui nous entourent. Et les sorcelleries qui en découlent, potions et magies pour toutes et tous !

Contes anciens à partir de 8 ans

En lien avec l’exposition « Tisser la Nature » du Musée de Lodève

Patric Rochedy

dernière mise à jour : 2021-06-15 par