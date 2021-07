Le Châtelard Le Châtelard LE CHATELARD, Savoie Veillée contes et musique Le Châtelard Le Châtelard Catégories d’évènement: LE CHATELARD

Savoie

Veillée contes et musique Le Châtelard, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Le Châtelard. Veillée contes et musique 2021-07-23 19:45:00 – 2021-07-23 21:00:00 Refuge des Garins au Châtelard 3445 Route du Mont

Le Châtelard Savoie Le Châtelard Au cours d’une soirée intemporelle au coin du feu, venez partager un moment convivial avec nos conteuses Nell, Illaya et Sylvie, les Soeur’Ailes Conteuses Enchanteuses en Bauges !

Sur réservation au 0676603502 +33 6 76 60 35 02 https://www.nellgrand-duc.com/ dernière mise à jour : 2021-07-20 par Grand Chambéry Alpes Tourisme

Détails Catégories d’évènement: LE CHATELARD, Savoie Autres Lieu Le Châtelard Adresse Refuge des Garins au Châtelard 3445 Route du Mont Ville Le Châtelard lieuville 45.69099#6.14672