Bilhac Corrèze Bilhac Bilhac L’association Patrimoine Animation Culture de Bilhac propose une veillée contée. Le conteur Clément Bouscarel passionné et passionnant, authentique paysan du causse du Quercy (dans le Lot) offre au public rires et souvenirs. Il fait chanter les mots et les expressions occitanes, et entraîne petits et grands au coeur de son univers d’histoires et de légendes qu’il tient des anciens. Ce sont ces histoires qui font la vie et la beauté de notre vallée.

Places limitées, réservation conseillée à : pac.bilhac@gmail.com pac.bilhac@gmail.com dernière mise à jour : 2021-09-07 par

