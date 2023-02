Veillée contes et châtaignes Salle communale Châtelaudren-Plouagat Catégories d’Évènement: Châtelaudren-Plouagat

Côtes-d'Armor

Veillée contes et châtaignes Salle communale, 28 octobre 2023, Châtelaudren-Plouagat . Veillée contes et châtaignes Rue de la Grande Villeneuve Salle communale Châtelaudren-Plouagat Cotes-d’Armor Salle communale Rue de la Grande Villeneuve

2023-10-28 – 2023-10-28

Salle communale Rue de la Grande Villeneuve

Châtelaudren-Plouagat

Cotes-d’Armor Veillée châtaignes grillées comme avant la télé ! Scène ouverte et gratuite. Au profit du Téléthon. tetesdelartplouagat@gmail.com +33 6 08 04 78 88 Salle communale Rue de la Grande Villeneuve Châtelaudren-Plouagat

dernière mise à jour : 2023-01-26 par

Détails Catégories d’Évènement: Châtelaudren-Plouagat, Côtes-d'Armor Autres Lieu Châtelaudren-Plouagat Adresse Châtelaudren-Plouagat Cotes-d'Armor Salle communale Rue de la Grande Villeneuve Ville Châtelaudren-Plouagat lieuville Salle communale Rue de la Grande Villeneuve Châtelaudren-Plouagat Departement Cotes-d'Armor

Veillée contes et châtaignes Salle communale 2023-10-28 was last modified: by Veillée contes et châtaignes Salle communale Châtelaudren-Plouagat 28 octobre 2023 Côtes-d’Armor Rue de la Grande Villeneuve Salle communale Châtelaudren-Plouagat Côtes-d'Armor Salle communale Châtelaudren-Plouagat

Châtelaudren-Plouagat Cotes-d'Armor