Ctes-d’Armor Châtelaudren-Plouagat Veillée châtaignes grillées (comme avant la télé !) avec les Têtes de l’Art, au profit du Téléthon. Salle ouverte à partir de 20h pour les inscriptions, début du spectacle à 20h30. Si vous savez chanter, dire des textes, conter, faire de la musique, de la magie ou autre prouesses artistiques, venez nombreux : scène ouverte et gratuite pour chanter, raconter une histoire, donner un poème, jouer d’un instrument, présenter un sketch… Inscription à 20h. Dans un souci d’organisation et pour permettre un maximum de prestations dans la diversité, chaque intervention ne doit pas excéder 5 minutes. Une petite restauration vous sera proposée : gâteaux, soupe aux potirons, chocards aux pommes maison et buvette. Si vous savez pâtisser, vous serez les bienvenus avec vos créations ! tetesdelartplouagat@gmail.com +33 6 08 04 78 88 http://lesveilleesdescotesdunord.over-blog.com/ Salle communale de Plouagat Plouagat Châtelaudren-Plouagat

