2023-03-05 17:00:00 – 2023-03-05 21:00:00 Saint-Péran

Ille-et-Vilaine Saint-Péran Venez chanter, répondre, jouer, conter, écouter…

Au bar la Fontaine.

Restauration possible sur place. Ouvert à tous. http://www.dbdb-saintperan.fr/ Saint-Péran

