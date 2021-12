Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé Lot, Marcilhac-sur-Célé Veillée contemplative sous les étoiles Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé Catégories d’évènement: Lot

Marcilhac-sur-Célé

Veillée contemplative sous les étoiles Marcilhac-sur-Célé, 21 juillet 2022, Marcilhac-sur-Célé. Veillée contemplative sous les étoiles Marcilhac-sur-Célé

2022-07-21 21:00:00 – 2022-07-21 23:00:00

Marcilhac-sur-Célé Lot Marcilhac-sur-Célé Veillée contemplative sous les étoiles, accompagnée par un animateur nature.

Animation proposée par Olterra

sur réservation contact@olterra.fr +33 6 41 51 49 58 @OLTERRA

Marcilhac-sur-Célé

dernière mise à jour : 2021-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Marcilhac-sur-Célé Autres Lieu Marcilhac-sur-Célé Adresse Ville Marcilhac-sur-Célé lieuville Marcilhac-sur-Célé