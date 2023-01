Veillée contée Thaon Thaon Thaon Catégories d’Évènement: Calvados

Thaon

Veillée contée Thaon, 26 janvier 2023, Thaon Thaon. Veillée contée 3 Rue du Val Amphrye Espace Michel Frérot Thaon Calvados Espace Michel Frérot 3 Rue du Val Amphrye

2023-01-26 20:30:00 20:30:00 – 2023-01-26 22:30:00 22:30:00

Espace Michel Frérot 3 Rue du Val Amphrye

Thaon

Calvados Thaon Venez participer à la veillée contée, présentation de l’association la Marche des Conteurs et pot de l’amitié à l’espace Michel Frérot de Thaon. Venez participer à la veillée contée, présentation de l’association la Marche des Conteurs et pot de l’amitié à l’espace Michel Frérot de Thaon. +33 2 31 80 01 50 http://lamarchedesconteurs.org/ Espace Michel Frérot 3 Rue du Val Amphrye Thaon

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Thaon Autres Lieu Thaon Adresse Thaon Calvados Espace Michel Frérot 3 Rue du Val Amphrye Ville Thaon Thaon lieuville Espace Michel Frérot 3 Rue du Val Amphrye Thaon Departement Calvados

Thaon Thaon Thaon Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thaon-thaon/

Veillée contée Thaon 2023-01-26 was last modified: by Veillée contée Thaon Thaon 26 janvier 2023 3 Rue du Val Amphrye Espace Michel Frérot Thaon Calvados Calvados Thaon Thaon, Calvados

Thaon Thaon Calvados