Veillée contée “Sur les pas d’un roi breton : Nominoë”

2022-08-01 21:45:00 – 2022-08-01 23:00:00 Lors de cette veillée ponctuée d’histoires et de contes, avec accompagnement musical, vous vous ferez conter la naissance du royaume de Bretagne au 9e siècle, tout près du mémorial Nominoë illuminé. À partir de 8 ans.

RDV au mémorial Nominoë, à Bains-sur-Oust

Sur réservation. – Prévoir une tenue adaptée à la météo et des chaussures de marche.

