Saint-Pol-de-Léon Finistère Saint-Pol-de-Léon Prenez le temps d’un conte avec Paul Rigolot : récitation, par l’auteur et en musique de “Contes de l’ancien temps et du vaste monde”.

A découvrir aussi les illustrations du graveur Serge Marzin.

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Pol-de-Léon Autres Lieu Saint-Pol-de-Léon Adresse Atelier Galerie de Marianne Laës 6 Rue aux Eaux Ville Saint-Pol-de-Léon lieuville Atelier Galerie de Marianne Laës 6 Rue aux Eaux Saint-Pol-de-Léon