Veillée contée Pleurtuit, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Pleurtuit. Veillée contée 2021-07-21 – 2021-07-21 Rue Saint-Exupéry Jardin du Westerwald

Souvent réalistes, parfois humoristiques, toujours magnifiques ! « Voici des histoires de sagesses intemporelles, des légendes revisitées et des contes des quatre coins du globe qui m'ont souvent touché, parfois ému, toujours émerveillé. Il y en a tellement que je ne peux les raconter toutes lors d'une représentation. Elles seront tirées au hasard par vous le public.» Au jardin du Westerwald (Entrée rue Saint Exupéry ou rue Saint Guillaume). Gratuit. Mercredi 21 juillet 2021 – 20h – jardin du Westerwald mairie@pleurtuit.com +33 2 99 88 41 13 https://www.pleurtuit.com/agenda/veillee-contee/

