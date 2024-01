Veillée contée Médiathèque Les Etoiles Villenave-d’Ornon, mardi 19 mars 2024.

Veillée contée Installez-vous, et venez écouter des contes d’ici et d’ailleurs Mardi 19 mars, 19h00 Médiathèque Les Etoiles Public adulte • Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-19T19:00:00+01:00 – 2024-03-19T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-19T19:00:00+01:00 – 2024-03-19T21:00:00+01:00

Veillée contée autour du thème « Des belles et des bêtes ».

par Stéphanie Lafitte.

Petite-fille d’un ogre des bois, mais amie des sirènes, Stéphanie Lafitte a grandi au bord du bassin d’Arcachon. Elle en a gardé le goût du sel et des voyages, cueillant ses histoires dans différentes cultures, comme les plumes et les coquillages sur la plage, comme les noisettes et les champignons dans la forêt.

Les belles, ce sont les fleurs sauvages qui colorent et charment notre chemin…

Médiathèque Les Etoiles 7 rue Colette Besson, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 96 56 40 [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 96 56 40 »}] [{« link »: « http://conter-nature.com/conteries/ »}] Lieux d’accès à la culture pour tous, la médiathèque est un espace convivial où se déroulent également des ateliers, expositions et autres animations, tout au long de l’année.

La médiathèque les Étoiles, propose en plus l’accès à des consoles de jeux vidéo (PS4, Xbox One et Wii U) jouables sur place.

