Veillée contée – Le Râle sans Vautour Maxent, 24 octobre 2022, Maxent.

Veillée contée – Le Râle sans Vautour

Maxent Ille-et-Vilaine

2022-10-24 – 2022-10-24

Maxent

Ille-et-Vilaine

Un évènement expiré de la légende arthurienne.

Octobre et ses morts. Octobre et nos morts plus tous ceux qui les ont précédés. Ils témoignent, pour certain, d’une fâcheuse tendance à ne pas vouloir dormir en paix et alimentent frissons, feux follets, faits inexpliqués et tout ce qui nous renvoie à cette fin que nous ne comprenons pas à comparer à cette vie que nous ne comprenons finalement pas très bien non plus… Bref, la matière est là pour vous faire dresser le poil et imaginer le pire.

Je vous propose d’hanter quelques-unes de vos heures et partager avec vous de sinistres histoires qui pourront vous inquiéter mais jamais autant que celles et ceux qui les ont vécues.

Conditions :

– De 20h30 à 22h30.

– Participation libre et consciente ;

– Veillée susceptible d’être annulée en deçà de 8 participants ;

– Le « terrain » n’est pas adapté aux plus jeunes … à partir de 8 ans au gré des sensibilités … ;

– Réservations : https://lesconteserrants.bzh/agenda/, par mail à contact@lesconteserrants.bzh ou téléphone / SMS au 07 49 09 10 11.

– Lieu de RDV donné à l’inscription.

Maxent

dernière mise à jour : 2022-10-04 par