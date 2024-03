Veillée contée et musicale fête de Mère Nature avec Ozégan Auberge du Val sans Retour Tréhorenteuc, samedi 8 juin 2024.

Pour célébrer Mère Nature et nos ancêtres qui vivaient en harmonie avec les étoiles, les animaux, les rivières et les forêt, Ozégan sort de sa besace des féeries de contes et de musique.

L’Auberge vous propose d’écouter et de dîner autour d’un repas végétarien.

Réservation obligatoire. .

Début : 2024-06-08 19:00:00

fin : 2024-06-08 22:00:00

Auberge du Val sans Retour 5 Rue de Brocéliande

Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne aubergevalsansretour@gmail.com

