Veillée contée – En janvier, pronons de bonnes révolutions !, 14 janvier 2023, . Veillée contée – En janvier, pronons de bonnes révolutions !



2023-01-14 – 2023-01-14 Samedi 14 et 21 janvier 2023 : de 20h30 à 22h30

Maxent Vous le savez tout comme moi, janvier s’accompagne traditionnellement d’un sentiment de culpabilité que nourrissent tant les kilos de sucreries englouties que cette pression sociale infernale autour des bonnes résolutions. Afin d’éliminer les toxines mais aussi dédramatiser tout en vous insufflant la volonté d’aller au bout de vos (éventuelles) ambitions, je vous propose une soirée illustrée de récits visant à témoigner comment une petite décision, un maigre changement voire un peu d’audace peuvent engendrer de grandes et belles répercussions… Et si ça peut servir l’individu tout autant que le monde, autant ne pas se gêner ! Conditions :

– Participation libre et consciente ;

– Animation susceptible d’être annulée en deçà de 8 participants ou en cas d’intempéries ;

– Coordonnées de réservation : https://lesconteserrants.bzh/agenda/, par mail à contact@lesconteserrants.bzh ou téléphone / SMS au 07 49 09 10 11.

