Après quelques mois de pause, « les histoires de Val-Couesnon » sont de retour et vous attendent le samedi 4 décembre prochain à la Salle polyvalente de Saint-Ouen-la-Rouërie pour une veillée contée avec plein de surprises, mais chut…. on ne vous en dira pas plus !

leshistoiresdevalcouesnon@gmail.com

