Tréhorenteuc 56430 Les mardis soir de l’été, au Miroir aux fées, laissez vous bercer par la voix de Damenora.

Qui a dit que les contes de Grimm étaient pour les enfants ? ah que non ! Venez donc partager ces moments frissonnants …. si vous l’osez… Ces histoires sont pour les oreilles averties ! Accessibilité: Prévoir chaussures adaptées et vêtements chauds ! Veillée conseillée pour les adultes (si enfants, à partir de 10 ans). Infos pratiques : Rendez-vous à 19h45, veillée de 20h à 22h

Coordonnées de Damenora : 06 31 18 93 25 Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursables (se reporter aux conditions générales de vente délivrées avec votre billet). -> Les chiens en laisse sont autorisés. -> Protégeons la forêt : ne rien prélever, ne rien ajouter aux milieux naturels (empilement de pierres, cueillette, déchets et feu interdit, cigarettes comprises, à moins de 200m des bois et landes). Réservation conseillée. Les mardis soir de l’été, au Miroir aux fées, laissez vous bercer par la voix de Damenora.

