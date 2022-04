Veillée contée chantée et bal en attendant le 21e printemps de l’Auxois Vitteaux Vitteaux Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Vitteaux Côte-d’Or Vitteaux En attendant le 21e Printemps de l’Auxois les 29 et 30 avril prochains à Vitteaux, l’UGMM propose une soirée Veillée, contée, chantée, suivie d’un bal (Participation libre, buvette sur place à partir de 19h – À l’espace polyvalent Gilbert Mathieu – Vitteaux) Une veillée contée chantée avec Jean-Luc Debard, Guillaume Lombard, Jean Dollet, conteurs, chanteurs, Aline Dumont et Claudine Perreau, prémices de la grande déambulation du 30 avril 2022 pour le festival. suivie d’un bal avec LES PIMPRENELLES SISTERS, Aline Dumont au violon et Claudine Perreau à l’accordéon LES PIMPRENELLES SISTERS Aline Dumont et Claudine Perreau Animées par une même passion pour la bourrée à 3 temps et prenant très au sérieux leur mission de sauvegarde des buvettes et de lutte contre l’arthrose, ces demoiselles vous feront user vos semelles de chaussures au rythme de leur musique, un mélange de musique traditionnelle Morvan-Auvergne et de modernité.

Au programme : bourrées, mazurkas, valses, scottishs swingantes et polkas endiablées!

