Veillée contée au cœur du Barzaz Breiz Musée départemental breton Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Quimper

Veillée contée au cœur du Barzaz Breiz Musée départemental breton, 14 mai 2022, Quimper. Veillée contée au cœur du Barzaz Breiz

le samedi 14 mai à Musée départemental breton

Laissez-vous bercer par les récits légendaires de la Bretagne, entre visite flash et visite contée. Les chants du Barzaz Breiz vous seront narrés dans une ambiance des veillées d’autrefois. À 20h47, 21h38, 22h31 et 23h17 Rendez-vous au 2ème étage Durée : 30 min

entrée libre dans la limite des places disponibles

Visite commentée et interlude conté : Laissez-vous bercer par les récits légendaires de la Bretagne ! Musée départemental breton Palais des Evêques 1 rue du Roi Gradlon, 29000 Quimper Quimper Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:47:00 2022-05-14T21:17:00;2022-05-14T21:38:00 2022-05-14T22:08:00;2022-05-14T22:31:00 2022-05-14T23:01:00;2022-05-14T23:30:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimper Autres Lieu Musée départemental breton Adresse Palais des Evêques 1 rue du Roi Gradlon, 29000 Quimper Ville Quimper lieuville Musée départemental breton Quimper Departement Finistère

Musée départemental breton Quimper Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimper/

Veillée contée au cœur du Barzaz Breiz Musée départemental breton 2022-05-14 was last modified: by Veillée contée au cœur du Barzaz Breiz Musée départemental breton Musée départemental breton 14 mai 2022 Musée départemental breton Quimper quimper

Quimper Finistère