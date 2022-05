Veillée contée, 25 août 2022, .

Veillée contée

2022-08-25 20:00:00 – 2022-08-25 21:00:00

Contes et lectures par Agnès Le Part, pour les 5-10 ans sur réservation.

A la tombée de la nuit, le château ferme ses portes et les œuvres s’endorment seules mais pas cette fois ! Notre conteuse vous invite à venir les admirer tout en écoutant ses belles histoires et rêver au doux son de sa voix. Les contes se mêleront à des petites lectures d’albums.

Les enfants, venez vêtus de votre plus beau pyjama et n’oubliez pas vos précieux doudous !

Contes et lectures par Agnès Le Part, pour les 5-10 ans sur réservation.

A la tombée de la nuit, le château ferme ses portes et les œuvres s’endorment seules mais pas cette fois ! Notre conteuse vous invite à venir les admirer tout en écoutant ses belles histoires et rêver au doux son de sa voix. Les contes se mêleront à des petites lectures d’albums.

Les enfants, venez vêtus de votre plus beau pyjama et n’oubliez pas vos précieux doudous !

Contes et lectures par Agnès Le Part, pour les 5-10 ans sur réservation.

A la tombée de la nuit, le château ferme ses portes et les œuvres s’endorment seules mais pas cette fois ! Notre conteuse vous invite à venir les admirer tout en écoutant ses belles histoires et rêver au doux son de sa voix. Les contes se mêleront à des petites lectures d’albums.

Les enfants, venez vêtus de votre plus beau pyjama et n’oubliez pas vos précieux doudous !

dernière mise à jour : 2022-04-14 par