.Public adolescents adultes. gratuit Inscription : agedor@agedordefrance.com Toute communication repose sur un malentendu. Par les participants de la formation « Récits et contes du Moyen-Age » d’Annie Varlet-Grancher Au Moyen Age la parole est sacrée mais, comme aujourd’hui, les mots

prononcés peuvent avoir des conséquences fâcheuses, drôles, imprévues…

Les

contes et fabliaux racontés traqueront ces moments de doute,

d'hésitation, d'incompréhension, de décalage entre les personnages… Salle du Conseil de la Mairie du 9ème 6 rue Drouot 75009 Paris Contact : https://agedordefrance.com/?Le-malentendu-dans-les-contes-du agedor@agedordefrance.com

