Veillée conte “le bossu et le tailleur” par Anne Paoli et Isabelle Vincent Salle du Conseil à la Maison des associations et de la vie associative du 11 ème Paris Catégories d’Évènement: île de France

Veillée conte “le bossu et le tailleur” par Anne Paoli et Isabelle Vincent Salle du Conseil à la Maison des associations et de la vie associative du 11 ème, 11 mars 2023, Paris. Le samedi 11 mars 2023

de 19h00 à 20h30

Découvrez la veillée conte “le bossu et le tailleur” animée par Anne Paoli et Isabelle Vincent. “Le bossu et le tailleur” par Anne Paoli et Isabelle Vincent Ou comment une boulette de poisson frit épiça bien des vies

“Quand vint la vingt-neuvième nuit Shéhérazade reprit : “on raconte, Sire, ô roi bienheureux, qu’il y avait, aux temps anciens, dans la ville de Chine…” Salle du Conseil à la Maison des associations et de la vie associative du 11 ème 8 rue du Général Renault 75011 Paris Contact : https://bit.ly/3SfG0cF 01 53 24 67 40 agedor@agedordefrance.com https://www.facebook.com/agedordefrance/ https://www.facebook.com/agedordefrance/ https://bit.ly/3SfG0cF

