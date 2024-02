VEILLÉE CONTE CHEZ L’HABITANT – PAROLES DE SOURCES ET FOYER RURAL TARNON MIMENTE Cans et Cévennes, samedi 9 mars 2024.

VEILLÉE CONTE CHEZ L’HABITANT – PAROLES DE SOURCES ET FOYER RURAL TARNON MIMENTE Cans et Cévennes Lozère

Voici les ingrédients de cette soirée magique

– une (petite) randonnée au soleil couchant (possibilité de venir en voiture )

– une arrivée dans un foyer chaleureux et accueillant,

– une assemblée conviviale

– des histoires et de la musique, proposé…

Voici les ingrédients de cette soirée magique

– une (petite) randonnée au soleil couchant (possibilité de venir en voiture )

– une arrivée dans un foyer chaleureux et accueillant,

– une assemblée conviviale

– des histoires et de la musique, proposés par les membres de la compagnie Paroles de sources et toute personne de l’assistance qui le veut

– un bon repas (amenez une bonne bouteille et un plat à partager)

– un retour à pieds sous les étoiles

Rendez-vous à 18h… à l’endroit que nous vous communiquerons lors de votre inscription, proche de Saint Laurent de Trèves

Soirée gratuite et librement ouverte à toute personne désireuse de passer un bon moment. Merci de vous inscrire par mail marc.lemonnier44@gmail.com EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 18:00:00

fin : 2024-03-09

L’Hospitalet

Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie marc.lemonnier44@gmail.com

L’événement VEILLÉE CONTE CHEZ L’HABITANT – PAROLES DE SOURCES ET FOYER RURAL TARNON MIMENTE Cans et Cévennes a été mis à jour le 2024-02-14 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes