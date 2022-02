Veillée-conférence sur les Vieux chants quercinois de Lacoste Bégoux,Cahors (46), 12 février 2022, .

Veillée-conférence sur les Vieux chants quercinois de Lacoste

Bégoux, Cahors (46), le samedi 12 février à 17:30

Bonjour à toutes et à tous, Vous êtes invité à participer à l’assemblée générale ordinaire de l’AMTP Quercy, qui se tiendra ***le samedi 12 février 2022*** ***à la salle des fêtes de Bégoux – Cahors (46)*** *Programme de la journée :* ***17h30 : Assemblée Générale de l’association* *(ouverte à tous).*** Dans une période difficile, il est plus que jamais nécessaire de faire le point et de lancer des projets : Que vous soyez adhérent de l’association ou non, nous comptons sur votre présence ! Ordre du jour : – Rapport moral, rapport d’activité, Rapport financier, – Élection du CA. L’ensemble du CA est sortant. Les membres qui souhaitent présenter leur candidature doivent en manifester la volonté auprès de Bernard Fontanille (bernard.fontanille@gmail.com). – Perspectives pour 2022, – Questions diverses. ***19h : Pique-nique tiré du sac (ouvert à tous)*** ***21h : Veillée-conférence*** **Récits, chants et danses** **sur le thème des vieux chants quercinois de l’Abbé Lacoste** *Création AMTP Quercy* Les vieux chants quercinois recueillis par l’Abbé Lacoste constituent un répertoire unique sur la pratique musicale populaire dans notre département du Lot vers la fin du 19ème siècle : une œuvre indispensable pour tous ceux qui s’intéressent à notre culture ! A travers cette veillée-conférence (récits, chants et danses), nous évoquerons dans un premier temps l’Abbé Lacoste dans son environnement géographique et culturel, puis, nous vous présenterons, dans un deuxième temps, quelques-uns des chants de terroir qu’il a pu recueillir. **Participation libre pour la soirée.** Dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Et nous vous sollicitons comme tous les ans pour **adhérer à l’association** : votre adhésion et votre présence sont pour nous un encouragement fort à poursuivre notre tâche, et c’est un soutien indispensable au moment où les associations sont fragilisées. Vous avez la possibilité de régler votre adhésion par courrier, en complétant ou en recopiant le bulletin à télécharger sur le site [www.amtpquercy.com/l-association/adhésion/](http://www.amtpquercy.com/l-association/adh%C3%A9sion/) Vous pourrez aussi le faire par carte bancaire avec Helloasso : [www.helloasso.com/associations/amtpq/](http://www.helloasso.com/associations/amtpq/). C’est simple et pratique ! Organisé par l’AMTP Quercy en partenariat avec les Grillons Quercinois. Bien cordialement, L’équipe de l’AMTPQuercy Renseignements : 06 84 41 55 12 [www.amtpquercy.com/](http://www.amtpquercy.com/) *source : événement [Veillée-conférence sur les Vieux chants quercinois de Lacoste](https://agendatrad.org/e/35410) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Soirée (participation libre)

organisé par AMTP Quercy

Bégoux,Cahors (46) Salle de fêtes Bégoux, 46000 Cahors, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T17:30:00 2022-02-12T23:30:00