Veillée comptines berceuses Bibliothèque Bonnefoy Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Veillée comptines berceuses Bibliothèque Bonnefoy, 7 janvier 2021, Toulouse. Veillée comptines berceuses

Bibliothèque Bonnefoy, le jeudi 7 janvier 2021 à 17:00

jeudi 7 janvier 18h Veillée comptines berceuses (0-3 ans) Inscriptions au 05 81 91 79 81 jeudi 7 janvier 18h Veillée comptines berceuses (0-3 ans) Inscriptions au 05 81 91 79 81 Bibliothèque Bonnefoy Bibliothèque Bonnefoy, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-01-07T17:00:00 2021-01-07T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Bibliothèque Bonnefoy Adresse Bibliothèque Bonnefoy, Toulouse Ville Toulouse lieuville Bibliothèque Bonnefoy Toulouse Departement Haute-Garonne

Bibliothèque Bonnefoy Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/