Veillée chez Sabine et Bertrand Bousseau 5 chez leobet lathus saint rémy Lathus-Saint-Rémy, vendredi 9 février 2024.

Veillée chez Sabine et Bertrand Bousseau Veillée conviviale chez Sabine et Bertrand Bousseau – ferme de Chez Léobet, commune de Lathus-Saint-Rémy.

Nous vous donnons rendez-vous pour un moment de partage et de convivialité. Vendredi 9 février, 18h30 5 chez leobet lathus saint rémy entrée libre, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T18:30:00+01:00 – 2024-02-09T21:00:00+01:00

Fin : 2024-02-09T18:30:00+01:00 – 2024-02-09T21:00:00+01:00

Programme de la soirée :

-18h30 échanges avec Sabine et Bertrand sur leur métier d’éleveurs et sur les activités de leur ferme

-18h45 quiz interactif réalisé par un animateur du CPIE sur la biodiversité, le lien entre nature et agriculture

-19h30 veillée contée par les conteurs de l’association “le vestibule de la parole”, histoires d’ici et d’antan

Apéritif et flognarde offerts par la Municipalité de Lathus-Saint-Rémy

Sans inscription et organisé en partenariat avec la mairie de Lathus Saint Rémy.

Prévoir des vêtements pratiques, chauds et confortables.

5 chez leobet lathus saint rémy lathus saint rémy Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Pixabay