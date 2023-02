Veillée : chants et histoires salle polyvalente Plouarzel Catégories d’Évènement: Finistère

Finistere TRE-ARZH prépare son après-midi chants et histoires. Après le renouvellement de son bureau (président : Jean Claude Jezekel, trésorier : Alain Le Guen, secrétaire : Marina Pengam) et la mise en place d’un fonctionnement interne basé sur la création de commissions (langue bretonne, travaux et patrimoine, animations (organisation des divers évènements festifs), recherches/édition,…), Tre-Arzh propose une première animation en cette année 2023, basée sur les chants, les histoires en langue bretonne. Cette après-midi chantée et contée est organisée en partenariat avec l’association Dastum Bro-Leon, dont les travaux autour du collectage et de sa mise en valeur sont parfaitement reconnus. L’occasion sera donnée aux amateurs bretonnants de proposer des textes, parfois bien connus mais aussi des textes plus confidentiels, au public. Une douzaine de personnes ou groupes est dès à présent prévue (Alphonse Raguénès, Anne et Edith Rioual, Brigitte et Patrick Marec, Dan Grall, Joëlle Planchon et le groupe Skolpad, Kristof Nicolas représentant de Dastum…). Emotion et plaisir assurés ! La scène est ouverte et vous pouvez participez également. Il suffit de prendre contact. assotrearzh@yahoo.fr salle polyvalente Plasenn ker Plouarzel

