Veillée chantée Salle des fêtes Bignan, dimanche 17 mars 2024.

Veillée chantée Venez donc chanter ou écouter des chants traditionnels du pays Boïo au filaj des Kanerion Bro Boio. Dimanche 17 mars, 14h30 Salle des fêtes 3€

La salle des fêtes de Bignan vibrera à nouveau au son de la tradition locale lors de la 37ème édition du « Kan ha Diskan e Bro Boïo ». Une trentaine de chants du terroir, en breton ou en français, seront mis à l’honneur et interprétés en solo ou en groupes, par une pléiade de chanteurs. Depuis 1987, ce rendez-vous annuel a permis de faire revivre des centaines de mélodies et de chants à répondre, issus du répertoire local, et transmis par les générations successives de chanteurs locaux.

Organisé par Kanerion Bro Boïo.

Salle des fêtes 6 rue de la Claie, 56500 Bignan Bignan 56500 Morbihan Bretagne

Mannaïg Le Dortz ©Ti ar Vro Bro Pondi